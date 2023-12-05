У Києві у дворі приватного будинку пролунав вибух: є загиблий

Причини інциденту належить встановити слідству

У Подільському районі Києва на території приватного будинку пролунав потужний вибух, внаслідок якого загинула одна людина. Як виявилось, у дворі будинку здетонувала бойова граната.

На місці НП працювали слідчі, медики швидкої допомоги та рятувальники. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Відомо, що потужний вибух пролунав на Подолі по вулиці Замковецькій. Спеціалісти, які прибули на виклик, попередньо встановили, що у дворі приватного будинку здетонувала бойова граната.

Внаслідок вибуху загинув киянин 1950 року народження — чоловік був власником будинку. Від отриманих травм він помер на місці події. Інформації про інших постраждалих не надходило.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 КК України: "Умисне вбивство з додатковою відміткою "нещасний випадок".

Причини та обставини того, що сталося, належить встановити слідству — розслідування по цій справі триває.

Вибух пролунав на вулиці Замковецькій

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