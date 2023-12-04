Вибух у Шевченківському суді Києва: двох військових покарають за недбалість

Резонансна справа набула свого продовження

Начальник судової варти та його помічник, які порушили статутні правила несення варти, що призвело до підриву підсудним шести саморобних вибухових пристроїв у приміщенні Шевченківського районного суду, почули свої вироки. Суд взяв до уваги сприяння слідству, визнання провини та щире каяття обвинувачених.

Офіцера та сержанта засудили до мінімально можливих термінів. Про це повідомили у прес-службі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Так, п’ятого травня 2023 року, підсудний привів у дію у приміщенні Шевченківського районного суду не менше шести саморобних вибухових пристроїв. Внаслідок події підсудний загинув, а поранення різного ступеня тяжкості отримали співробітники поліції. Крім цього, вибуховою хвилею було значно пошкоджено приміщення суду.

Встановлено, що підсудний тривалий час готувався до втечі з-під варти. Він кустарно виготовив кілька саморобних вибухових пристроїв. Зловмисник планував підірвати їх у приміщенні суду, аби втекти з-під варти, використовуючи паніку.

Прокурорами доведено, що під час перебування у СІЗО та перевезенні арештанта до суду начальник судової варти та його помічник не провели його особистий обшук та не перевірили речі.

Шевченківський райсуд столиці обох обвинувачених визнав винними у порушенні статутних правил караульної служби чи патрулювання, що спричинило тяжкі наслідки.

Суд призначив начальнику судової варти покарання у вигляді арешту строком на 6 місяців, а його помічникові — терміном на 2 місяці, але з відбуванням покарання на гауптвахті.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що вибухи були чутні в будівлі суду в Києві : подробиці НП. За вказівкою міністра внутрішніх справ у Національній гвардії було розпочато службове розслідування за фактом подій, що сталися у Шевченківському суді.

Розслідування розпочато для всебічного та об’єктивного встановлення всіх обставин того, що сталося, зокрема щодо правильності дій особового складу варти НГУ, яка здійснювала конвоювання підсудного до суду.