Взрыв в Шевченковском суде Киева: двух военных накажут за халатность

Резонансное дело получило свое продолжение

Начальник судебной стражи и его помощник, которые нарушили уставные правила несения караульной службы, что привело к подрыву подсудимым шести самодельных взрывных устройств в помещении Шевченковского районного суда, услышали приговор. Суд принял во внимание содействие следствию, признание вины и искреннее раскаяние обвиняемых.

Офицер и сержант были приговорены к минимально возможным срокам. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Так, пятого мая 2023 года подсудимый привел в действие в помещении Шевченковского районного суда не менее шести самодельных взрывных устройст. В результате произошедшего подсудимый погиб, а ранения различной степени тяжести получили сотрудники полиции. Кроме этого взрывной волной было значительно повреждено помещение суда.

Установлено, что подсудимый длительное время готовился к побегу из-под стражи. Он кустарно изготовил несколько самодельных взрывных устройств. Злоумышленник планировал взорвать их в помещении суда, чтобы сбежать из-под стражи, используя панику.

Прокурорами доказано, что во время пребывания в СИЗО и перевозке арестанта в суд начальник судебной стражи и его помощник не провели его личный обыск и не проверили вещи.

Шевченковский райсуд столицы обоих обвиняемых виновными в нарушении уставных правил караульной службы или патрулирования, повлекшее тяжкие последствия.

Суд назначил начальнику судебной стражи наказание в виде ареста сроком на 6 месяцев, а его помощнику — сроком на 2 месяца, но с отбыванием наказания на гауптвахте.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что взрывы были слышны в здании суда в Киеве: подробности ЧП. По указанию министра внутренних дел в Национальной гвардии было начато служебное расследование по факту событий, произошедших в Шевченковском суде.

Расследование начато для всестороннего и объективного установления всех обстоятельств произошедшего, в частности, относительно правильности действий личного состава стражи НГУ, осуществлявшей конвоирование подсудимого в суд.