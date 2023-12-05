В Киеве во дворе частного дома прогремел взрыв: есть погибший

Причины произошедшего предстоит утановить следствию

В Подольском районе Киева на территории частного дома прогремел мощный взрыв в результате которого погиб один человек. Как оказалось, во дворе дома сдетонировала боевая граната.

На месте ЧП работали следователи, медики скорой помощи и спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Известно, что мощный взрыв прогремел на Подоле по улице Замковецкой. Прибывшие на вызов специалисты предварительно установили, что водворе частного дома сдетонировала боевая граната.

В результате взрыва погиб киевлянин 1950 года рождения — мужчина являлся владельцем дома. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Информации о других пострадавших не поступало.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины: "Умышленное убийство с дополнительной отметкой "несчастный случай".

Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию — расследование продолжается.

Взрыв прогремел на улице Замковецкой

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