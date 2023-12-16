Засновник та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко про те, як запобігти випадкам, подібним інциденту на Закарпатті, коли депутат підірвав гранати в сільраді

Випадок на Закарпатті чітко показав, що на нас чекає найближчими роками.

Сотні тисяч стволів зброї на руках, ящики гранат, неадекватна влада всіх рівнів на місцях, що не звертає увагу на проблеми, відсутність реабілітації для військових, все це й надалі буде каталізатором трагедій по всій Україні.

Колись наприкінці 80-х був такий термін Афганський синдром, я не знаю як назвуть його зараз, але це те, що на нас чекає в найближчому майбутньому.

Я вивчив питання реабілітації військових на прикладі Хорватії.

Вони витратили 8 років та сотні мільйонів євро на вирішення проблеми. Програма створення робочих місць із податковими пільгами, центри реабілітації та багато іншого.

8 років, але при цьому кількість учасників програми — колишніх військових, була в 15-20 разів менша, ніж очікується в Україні.

Знаючи, і розуміючи підхід влади всіх рівнів, на нас чекає глибока криміналізація суспільства після повернення з фронту більшості учасників війни, жорсткі конфлікти із серії, я тебе туди не посилав, і т.д.

На жаль, так і не існує жодного розуміння, стратегії, що з цим робити.

Що ж потрібно робити?

До речі, досвід пізнього совка дуже схожий на досвід Хорватії.

Необхідно прибрати ветеранів з вулиць і максимально забезпечити їх умовною турботою. Але в Україні немає навіть таких грошей, які давали Хорватії.

Тому вона може бути різною.

- Робочі місця, зниження ставки ПДФО для учасників війни

- Податкові пільги для бізнесу, де працюють ветерани

- медичні центри реабілітації

- громадські центри підтримки

Цього достатньо буде, щоб зняти певну напругу у суспільстві.

Джерело: Facebook Олега Попенка