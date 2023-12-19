Украинский журналист, блоггер и политический деятель Виктор Трегубов рассказал, почему нужна мобилизация

В чем особенность войны, в которой на тебя напал более мощный противник с целью геноцида?

Особенность такой войны в том, что в ней есть только три выбора:

убежать,

драться,

умереть.

В ней нет варианта "договориться" и "откупиться", потому что тот, кто уже взялся уничтожить тебя, не отступится из-за того, что ты позволишь ему сначала отрезать тебе руку.

В ней нет варианта "я здесь в сторонке постою, пусть те, кого не так жалко, воюют". Ибо, когда тех убьют, война дойдет до тебя. И враг не будет спрашивать, мужчина ты или женщина, старый или юный, гражданский или военный, здоровый или с плоскостопием. Единственное, что будет значить в тот момент — будешь иметь навыки, оружие и собратьев.

Так же в ней нет вариантов "будем мобилизовать только молодых бездетных мужчин трудоспособного возраста с идеальным здоровьем". В армию должно пойти столько, сколько нужно для победы. Даже если придется ставить в строй девок. Потому что если будет идти не к победе, а к поражению, альтернативой для этих девок будет не "пересидеть дома", а "пережить судьбу немок на оккупированных советскими ваньками территориях", которых перед тем, как дострелить, пускали по кругу целым взводом.

Ничто в армии не так страшно, как два месяца в Буче.

Главная иллюзия, в которой еще пытаются жить миллионы наших сограждан, — иллюзия того, что их в любом случае обойдет стороной. Что кто-то другой удержит фронт, а они сохранят свою привычную жизнь за их спинами.

Это не так.

Источник: публикация Виктора Тригубова в Facebook