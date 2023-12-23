Украинский журналист Юрий Бутусов – о ситуации с войсками Украины на Авдеевском направлении

Информирую о критической ситуации с пополнением личным составом подразделений в Авдеевке.

Сегодня распоряжением командующего сухопутными войсками А.Сырского в состав войск в Авдеевке засчитано пополнение.

Это произошло впервые за два месяца. Предоставленное количество людей недостаточно для того, чтобы закрыть количество выбывших по разным причинам, но это важный сдвиг.

Авдеевка — единственный украинский город, который сейчас непосредственно атакует Россия. Авдеевка — важный узел донецкой агломерации, его содержание позволяет нам контролировать целый рубеж в десятки километров фронта, и потеря Авдеевки заставит наши войска откатиться на значительное расстояние, и значительно улучшит оперативное положение оккупантов в Донбассе, преобразует Покровск, Курах. Именно поэтому россияне бросают все резервы на захват Авдеевки.

Российская армия не может прекратить атаку, иначе в том мешке, в который влезли атакующие российские подразделения, они будут быстро перебиты и откатятся назад, откуда начинали штурм в октябре.

Для украинской армии Авдеевка — это лучшее место для того, чтобы при тактическом преимуществе перебить максимальное количество российских резервов. Здесь размен по потерям в нашу пользу в несколько раз благодаря тому, что наша оборона опирается на городскую застройку и господствующие высоты.

Лучше вовремя усилить оборону несколькими батальонами, чем потом затыкать дыры в полях несколькими бригадами.

Надеюсь, что все ветви украинского военного командования немедленно найдут пополнение для войск на авдеевском направлении. Оборона Авдеевки — это стратегический успех сил обороны Украины, и мы должны победить в этой битве.

Источник: Facebook Юрия Бутусова