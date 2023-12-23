Волонтер и блогер Дана Яровая готовит анонсировавшую масштабный проект

Считанные часы остались до выхода грандиозного проекта, с героинями которого я знакомлю вас все эти дни. Это будет бимба-ракета, слезы, кости, кровь и сопли, баны, перебаны. Такая развлекательная программа на праздники для социальных сетей, а может и не только. Но, конечно, с пользой для ВСУ!

Героиня, с которой осталось вас познакомить, это я — Дана Яровая. Сложнее всего писать о себе.

Но я подумала, что многие знают меня с профессиональной точки зрения, кто-то по бизнесу, кто-то по волонтерству, кто-то по общественной деятельности, кто-то по помощи военным, кто-то по опеке детей погибших, кто-то по антикоррупционной деятельности. А кто просто, как #суч*лище. Поэтому мне захотелось рассказать вам об обычной женщине, из плоти и крови, которой, в сущности, она и есть. Ведь именно этот проект о женщинах и их колоссальной роли, которую они играют, как в тылу, так и на войне.

Она очень рано повзрослела. С 15 лет начала работать, получила 2 высших образования. К сожалению, к счастью, ей пришлось добиваться всего в жизни самостоятельно, и подниматься с самого низа пищевой цепочки.

В 23 года она потеряла своего первого сына. Младенцем. Она вышла из роддома с пустыми руками и черной дырой в районе сердца.

Она погрузилась в профессиональную деятельность, добилась незаурядных успехов в финансовой сфере. Затем основала бизнес, производство детской одежды под собственным брендом. Но только через 10 лет отважилась на следующую беременность.

В 2014 году, когда желанному сыну было 3 года, она пошла на свою войну. Раненые, спецоперации по возвращению тел наших защитников, эвакуация, такмед, медицинское оборудование, полевые госпитали, протезирование, буквальное извлечение раненых с того света. Да чего только не было.

На вопрос "зачем ты этим занимаешься?" для тех, кому было не все так однозначно, она только отвечала: "я знаю, что такое хоронить своего ребенка".

После того как она неоднократно встречалась со смертью, ее подсознание запустило единственный возможный механизм выживания — нужно еще оставить потомков. И она очень захотела родить ребенка. Хотя нет, она постоянно говорила: "я хочу детей".

И снова борьба, слезы, потери, содранные до крови колени и разорванное сердце. Но через 4 года она достигла своей цели — родила двух мальчиков — двойню.

За месяц до полномасштабного вторжения она узнала о диагнозе, о котором каждый из нас не хочет думать.

9.02.2022 она вылетела на лечение в другую страну

24.02.2022 дети были в Киеве, родственники в той же Буче, на той же улице Яблонской. Что она переживала на фоне операции, химии, детей, родителей — лучше никому не знать и не чувствовать. Но что она сделала, как только убедилась, что дети в безопасности, и после того, как вытащила родителей из ада, и находясь на лечении химией? Правильно, она погрузилась снова в волонтерство и общественную деятельность.

Нет смысла писать, сколько своей жизни, здоровья, сна, времени, которое она украла у своих детей, она потратила на свою страну и продолжает это делать. Нет смысла говорить о том, что летом после всего 8 месяцев ремиссии болезнь вернулась снова и снова началась борьба. Но это никак не повлияло ни на ее активную общественную позицию, ни на активную деятельность.

Но если вы спросите ее, зачем тебе это нужно?

Она совершенно четко ответит:

Я хочу, чтобы Украина была в НАТО.

Я хочу, чтобы Украина была в Европейском союзе, и мне неважно, какую роль в этом процессе я буду играть, мне нужен результат.

А самое главное, я не хочу, чтобы трое моих сыновей шли на войну, я хочу, чтобы они уходили в армию.

И ради этого я готова потратить все годы моей жизни, которые мне отведены.

Но что она никогда не перестанет делать? Правильно, сражаться.

Минутка душевного эксгибиционизма окончена, а сейчас бегите в магазины за попкорном, потому что до завтра разберут.

Источник: пост Яровой в Facebook