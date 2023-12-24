Военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил о том, что количество самолетов Су-34 у РФ стремительно уменьшается

Вашему вниманию свежее и не безынтересное видео от оккупантов, на котором Су-34 готовятся к боевому вылету и имеют на вооружении помимо КАБ ракеты класса "воздух-воздух" Р-73.

Дальность поражения у этих ракет, в зависимости от типа, РМД-1 ― 20 км, РМД-2 ― 40 км. Но это так, просто к сведению того, чем нагружают Су-34 в ходе выполнения боевых заданий.

Подготовка Су-34 к боевому вылету

Отдельно хочу сказать, что на момент полномасштабного вторжения в Украину у россии было боеспособных 133 фронтовых бомбардировщика Су-34. Верифицированные потери Су-34, то есть, подтверждённые документально (фото/видео) — 35 самолётов. Согласно не верифицированным данным, более 50.

Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова имеет возможность производить в среднем 10 самолётов Су-34 в год.

Куда интереснее то, что в россии последние 3 года выполнялся контракт на поставку 24 Су-34 заключённый в 2020 году. Заключённый по курсу 62 рубля за 1 доллар или по 3,1 млрд руб за самолёт. Поточный же обменный курс в россии 92-116 или, реальная стоимость производства одного самолёта минимум 4,6 млрд руб. Иными словами, НАЗ второй год подряд работает себе в убыток, а самолётов становится всё меньше и меньше.