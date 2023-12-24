Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що кількість літаків Су-34 у РФ стрімко зменшується.

До вашої уваги свіже і не цікаве відео від окупантів, на якому Су-34 готуються до бойового вильоту і мають на озброєнні крім КАБ ракети класу "повітря-повітря" Р-73.

Дальність ураження у цих ракет, залежно від типу, РМД-1 — 20 км, РМД-2 — 40 км. Але це так, просто до відома того, чим навантажують Су-34 під час виконання бойових завдань.

Підготовка Су-34 до бойового вильоту

Окремо хочу сказати, що на момент повномасштабного вторгнення в Україну росіяни мали боєздатні 133 фронтові бомбардувальники Су-34. Верифіковані втрати Су-34, тобто підтверджені документально (фото/відео) – 35 літаків. Згідно з не верифікованими даними, понад 50.

Новосибірський авіаційний завод імені В.П. Чкалова має можливість виготовляти в середньому 10 літаків Су-34 на рік.

Набагато цікавіше те, що в Росії останні 3 роки виконувався контракт на постачання 24 Су-34 укладений у 2020 році. Укладений за курсом 62 рубля за 1 долар або по 3,1 млрд руб за літак. Поточний обмінний курс у Росії 92-116 або, реальна вартість виробництва одного літака мінімум 4,6 млрд руб. Іншими словами, НАЗ другий рік поспіль працює собі на збитки, а літаків стає все менше і менше.