Ліквідація одразу трьох російських Су-34: Данілов відкрив невелику таємницю

Операція зі знищення російських винищувачів готувалася довго

Ліквідація трьох російських Су-34 на південному напрямку 22 грудня 2023 року була ретельно спланована і готувалася довгий час. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов розповів в ефірі "Українського радіо".

Ворожі винищувачі довго створювали проблеми для наших захисників на Півдні країни. Про це пише "Українська правда".

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"Ми відразу отримали звіт (про знищення літаків — ред.), розуміємо, про що йдеться. Зараз можна відкрити невеличку таємницю, що полювання за ними тривало довгий проміжок часу. Тому що ці літаки заважали й робили небезпеку для наших воїнів і я щиро вітаю всіх, хто брав у цьому участь. Перфектний результат", — сказав Данілов.

Нагадаємо, що українська ППО збила ворожі винищувачі Су-34 опівдні 22 грудня 2023 року. У російських пабліках підтвердили ліквідацію літаків, але не уточнили їхню кількість. У телеграм-каналах з’явилися знімки пілота, який катапультувався з ураженого повітряного судна. За попередніми даними, по винищувачах міг відпрацювати американський ЗРК Patriot.

Раніше "Телеграф" писав, що 22 грудня Росію атакували дрони. Безпілотники були помічені у кількох областях РФ.