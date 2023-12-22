Ликвидация сразу трех российских Су-34: Данилов открыл небольшую тайну

Операция по уничтожению российских истребителей готовилась долго

Ликвидация трех российских Су-34 на южном направлении 22 декабря 2023 года была тщательно спланирована и готовилась долгое время. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал в эфире "Украинского радио".

Вражеские истребители долгое время создавали проблемы для наших защитников на Юге страны. Об этом пишет "Украинская правда".

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"Мы сразу получили отчет (об уничтожении самолетов ― ред.), понимаем, о чем идет речь. Сейчас можно открыть небольшую тайну, что охота за ними продолжалась долгий промежуток времени. Потому что эти самолеты мешали и делали опасность для наших воинов, и я искренне поздравляю всех, кто принимал в этом участие. Перфектный результат", ― сказал Данилов.

Напомним, что украинская ПВО сбила вражеские истребители Су-34 в полдень 22 декабря 2023 года. В российских пабликах подтвердили ликвидацию самолетов, но не уточнили их количество. В Телеграм-каналах появились снимки пилота, который катапультировался с пораженного воздушного судна. По предварительным данным, по истребителям мог отработать американский ЗРК Patriot.

Ранее "Телеграф" писал, что 22 декабря Россию атаковали дроны. Беспилотники были замечены в нескольких областях РФ.