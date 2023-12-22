Прямо на Москву: Россию атаковали беспилотники, у Шойгу поспешили оправдаться

Всего за день было зафиксировано несколько попыток ударить по России беспилотниками

В России произошла очередная масштабная атака дронов. Начиная с самого утра беспилотные летательные аппараты были замечены над несколькими областями, в том числе, один из них летел на Москву.

В Министерстве обороны РФ под руководством Сергея Шойгу уже успели отчитаться, что атаки беспилотников были якобы успешно отражены. В ведомстве уверяют, что разрушений в ходе этих происшествий нет.

Так, первые дроны были замечены в 10 часов утра 22 декабря. Они летели над Брянской областью.

"Около 10 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Два украинских БпЛА уничтожены над территорией Брянской области", — говорится в сообщении.

Затем следующее сообщение об обнаружении дрона появилось в 11:45. Минобороны сообщило, что вновь над Брянщиной были замечены два беспилотника. Их якобы ликвидировали.

Далее в 13:50 ведомство сообщило о попытке атаки дронами Калужской области. Там россияне якобы перехватили два дрона.

Около 14:00 неспокойно в России снова было в Брянской области. На сей раз также нет информации о повреждениях.

"Дежурными средствами ПВО украинский БпЛА уничтожен над территорией Брянской области", — говорится в сообщении.

В 14:40 Минобороны отчиталось, что средствами ПВО был сбит беспилотник над территорией Московской области. Атаку подтвердил также и мэр Моcквы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — подчеркнул мэр.

Тем временем в социальных сетях публикуют информацию, что еще одна атака была совершена в Ростовской области. Именно там в небе пролетал неизвестный беспилотник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 19 декабря произошла атака дронов на Брянскую и Калужскую области России. Местные власти поспешили сообщить, что все БПЛА были сбиты, а пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.