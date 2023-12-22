Сбили три самолета до полудня: ВСУ мощно ответили россиянам на ночную атаку

Накануне оккупанты массировано обстреляли столицу, но наши защитники быстро ответили на южном направлении

В пятницу, 22 декабря 2023 года, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили сразу три российских истребителя Су-34. Удачной была "охота на вражеских птичек" на южном направлении.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в официальном Телеграм-канале. В публикации говорится, что это ответ на матерное послание россиян, которое обнаружили на куске сбитого беспилотника.

Характеристики антидроновой системы Slinger, которая есть на вооружении у ВСУ

Украинские защитники долго над местью не думали. Уже в полдень российская армия не досчиталась трех истребителей.

"Сегодня, в полдень, на Южном направлении ― минус три российских истребителя-бомбардировщика Су-34! Вечного полета "братья"!", ― говорится в сообщении Генштаба.

Потери российских истребителей 22 декабря

Отметим, что в ночь на 22 декабря 2023 года на одном из обломков сбитого "шахеда" была обнаружена надпись от руки с пожеланием смерти украинцам. В Генштабе указали, что такое "сообщение" прочитали на беспилотнике с серией "Ы".

Надпись оккупантов на сбитом беспилотнике

Напомним, что предыдущей ночью враг снова атаковал Украину беспилотниками, больше всего пострадал Киев. Их обломки повредили здания в Соломенском и Дарницком районах, а в Голосеевском обошлось без разрушений. По заявлению начальника Киевской МВА Сергея Попко, обошлось без жертв.

Ранее "Телеграф" писал, что ВСУ сбили российский бомбардировщик, который пытался атаковать Одессу.