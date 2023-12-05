Укр

ВСУ сбили российский бомбардировщик, когда он пытался атаковать Одесскую область

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Автор
Alexander Mishin. https://www.jetphotos.com/photo/6561906, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17095565 Новость обновлена 05 декабря 2023, 19:16

Это произошло в районе острова Змеиный

Украинские военные сбили российский бомбардировщик. Он пытался атаковать Одесскую область.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук. По его данным, это произошло в районе острова Змеиный. Там российский фронтовой бомбардировщик Су-24 под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по Одесской области.

К счастью, благодаря успешно проведенной операции воздушного командования "Юг", украинское зенитное ракетное подразделение уничтожило самолет противника.

"Давно не было в нашем активе сбитых российских "сушек"! Исправляем эту ситуацию! Похоже крейсер "москва" скоро станет авианосцем!", — сказал он.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в октябре Силы обороны Украины сбили один российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10". На каком участке фронта был сбит самолет, военные не уточнили.

Также в октябре оккупанты потеряли еще одну единицу свое авиации. Но отработала её уже российская ПВО. Самолет рухнул под Мариуполем.

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#Украина #Самолет #ВСУ #Сбили