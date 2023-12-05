ВСУ сбили российский бомбардировщик, когда он пытался атаковать Одесскую область

Это произошло в районе острова Змеиный

Украинские военные сбили российский бомбардировщик. Он пытался атаковать Одесскую область.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук. По его данным, это произошло в районе острова Змеиный. Там российский фронтовой бомбардировщик Су-24 под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по Одесской области.

К счастью, благодаря успешно проведенной операции воздушного командования "Юг", украинское зенитное ракетное подразделение уничтожило самолет противника.

"Давно не было в нашем активе сбитых российских "сушек"! Исправляем эту ситуацию! Похоже крейсер "москва" скоро станет авианосцем!", — сказал он.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в октябре Силы обороны Украины сбили один российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10". На каком участке фронта был сбит самолет, военные не уточнили.

Также в октябре оккупанты потеряли еще одну единицу свое авиации. Но отработала её уже российская ПВО. Самолет рухнул под Мариуполем.