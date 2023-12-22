Прямо на Москву: Росію атакували безпілотники, у Шойгу поспішили виправдатися

Усього за день було зафіксовано кілька спроб вдарити по Росії безпілотниками

У Росії відбулася чергова масштабна атака дронів. Починаючи з самого ранку, безпілотні літальні апарати були помічені над кількома областями, в тому числі, один з них летів на Москву.

У Міністерстві оборони РФ під керівництвом Сергія Шойгу вже встигли відзвітувати, що атаки безпілотників були нібито успішно відбиті. У відомстві запевняють, що руйнувань під час цих подій немає.

Так, перші дрони були помічені о 10 годині ранку 22 грудня. Вони летіли над Брянською областю.

"Близько 10 години припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об’єктах на території Російської Федерації. Два українські БпЛА знищені над територією Брянської області", — йдеться у повідомленні.

Потім наступне повідомлення про виявлення дрона з’явилося об 11:45. Міноборони повідомило, що знову над Брянщиною було помічено двох безпілотників. Їх нібито ліквідували.

Далі о 13:50 відомство повідомило про спробу атаки дронами Калузької області. Там росіяни нібито перехопили два БПЛА.

Близько 14:00 неспокійно в Росії знову було у Брянській області. На цей раз також немає інформації про пошкодження.

"Черговими засобами ППО український БпЛА знищено над територією Брянської області ", — йдеться у повідомленні.

О 14:40 Міноборони відзвітували, що засобами ППО було збито безпілотника над територією Московської області. Атаку підтвердив також і мер Москви Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі.

"Силами ППО в міському окрузі Подільськ відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", — наголосив мер.

Тим часом у соціальних мережах публікують інформацію, що ще одна атака була здійснена в Ростовській області. Саме там у небі пролітав невідомий безпілотник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 19 грудня відбулася атака дронів на Брянську та Калузьку області Росії. Місцева влада поспішила повідомити, що всі БПЛА були збиті, а постраждалих та руйнувань внаслідок події немає.