Російський Курськ атакували безпілотники, гримлять вибухи: відео та подробиці

У російському місті Курську чути вибухи — місто атакують безпілотники. Місцева влада заявляє, що в місті працює ППО.

У місцевих Telegram каналах публікують відео атаки на місто. Інформації про прильоти чи постраждалих немає.

Жителі Курська повідомляють, що в деяких районах міста дрони пролітали дуже низько та галасливо. Моменти вибуху потрапили до камер вуличного спостереження. Поки невідомо, куди саме впали дрони чи їх уламки.

У Міноборони РФ заявили, що кошти ППО близько 17:30 збили два українські безпілотники над Курською областю. Це була "чергова спроба київського режиму зробити терористичну атаку". А за словами губернатора, збитих дронів більше.

"ППО продовжує роботу, прошу зберігати спокій. Наразі вже збиті чотири БПЛА", — заявив губернатор Курська Роман Старовойт.

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