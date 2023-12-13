"А Бацька попереджав": у Білорусі палає електропідстанція, місцеві звинувачують поляків

У мережі заявляють про провокацію поляків

У білоруському Вітебську горить електропідстанція, у деяких районах міста пропало світло та вода. Перед цим деякі мешканці бачили спалах.

Про це повідомляють місцеві пабліки. Пожежа виникла в районі села Лятохи.

На місці пожежі працюють рятувальники. У Міністерстві надзвичайних справ РБ повідомили, що сталося коротке замикання і ніяк не прокоментували інформацію про вибух та спалах. За даними "Вітебськводоканалу", вода відсутня через те, що перестало працювати помпове обладнання, але подачу води відновлюють. Водночас мешканців Вітебська попередили, що можливі перебої з водою.

"Під час розвідки на землі виявлено обгорілий електричний провід. Попередньо обгорів провід високовольтної лінії електропередачі в 110 кВ", — сказано в повідомленні.

Однак деякі жителі стверджують, що перед пожежею було видно спалах, ніби від вибуху.

Білоруські пабліки пов’язують пожежу з нібито "терактами". Раніше голова КДБ Іван Тертель заявив, що сім груп із Польщі "готуються до захоплення об’єктів та терактів у країні".

У коментарях білоруси справді вірять у те, що на країну могла напасти Польща. Інші кажуть, що це карма за те, що Білорусь пропустила росіян в Україну.

Вітебськ розташований на кордоні з Росією приблизно за 500 км від кордону з Україною.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у тимчасово окупованому Донецьку сталася масштабна пожежа. Напередодні у місті пролунав вибух.