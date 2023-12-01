У москві потужна пожежа: вже є постраждалі (відео)

З вогнем борються понад 100 рятувальників

У росії другий день поспіль відбуваються масштабні пожежі на ринках. Увечері 30 листопада палав "Темерник" у Ростові-на-Дону, а 1 грудня пожежа спалахнула на ринку "Садівник" у москві, відомо мінімум про двох постраждалих.

Спочатку росЗМІ писали, що полум’я охопило близько 20 наметів, але невдовзі вогонь поширився, охопивши щонайменше 200 квадратних метрів. На місці працюють екстрені служби, евакуювали 350 людей. Пожежі надано другий ранг, пожежники запросили додаткові сили.

За попередньою інформацією, пожежа розпочалася у 86 павільйоні на 20-й лінії. Є загроза переходу вогню на верхні поверхи до складської частини.

Вже відомо про двох постраждалих під час пожежі. Один із них — продавець, який намагався врятувати свій товар і надихався димом. Його госпіталізували.

Зазначається, що пожежа на Садоводі посилюється і вже захоплює верхні поверхи. Людей евакуювали. Горять кілька торгових павільйонів з одягом та вогонь швидко поширюється. Ринок обійнятий димом, який густим стовпом здіймається в небо.

РосЗМІ пишуть, що продавці вкрай неохоче залишають ринок, що загорівся, попри розпорядження покинути територію. Вони намагаються врятувати товар.

На ринку горять товари у суміжних трирівневих контейнерах. З вогнем борються понад 100 спеціалістів, 45 одиниць техніки, зокрема підйомні механізми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч із 23 на 24 листопада на підстанцію Чагіно, яка знаходиться у передмісті Москви – Любліно, сталася пожежа. Площа вогню становила 200 квадратів.