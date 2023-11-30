Навіть не встигли прокинутися: в Алма-Аті під час пожежі у хостелі загинули 13 людей (фото)

У міні-готелі проживали іноземні студенти

В Алма-Аті внаслідок пожежі в хостелі загинуло 13 людей. Ще кількох постраждалих доставлено до місцевих лікарень.

Як пише Tengrinews з посиланням на міський департамент з надзвичайних ситуацій, спалах стався рано-вранці 30 листопада. Серед загиблих є двоє громадян рф.

У момент пожежі більшість мешканців хостелу ще спали. За попередніми даними, усі 13 загиблих отруїлися чадним газом. При цьому джерело не виключає, що кількість жертв може бути більшою.

Пожежа сталася в міні-готелі, який знаходиться в підвальному приміщенні триповерхової будівлі. Загалом у момент загоряння у будівлі перебували 72 особи, більшість самостійно вибралися на вулицю. За даними місцевих ЗМІ, переважно у хостелі проживали іноземні студенти. Серед загиблих також двоє громадян Узбекистану, ще дев’ять – казахи.

Так хостел виглядав до пожежі

Попередньо з вогнем змогли впоратися приблизно за годину. Загальна площа займання не перевищила 30 квадратних метрів.

Про причини пожежі наразі нічого невідомо. На місці працюють співробітники поліції та рятувальники.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно потужна пожежа спалахнула в одному із парків Києва.