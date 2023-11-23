У Києві в популярному парку відпочинку спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

Ліквідацією масштабної пожежі займалися бійці ДСНС

Рано вранці в четвер, 23 листопада, на Веніціанському острові, який територіально відноситься до Гідропарку, спалахнула масштабна пожежа. На місці події працювала велика кількість рятувальників, які оперативно ліквідували спалах.

На щастя обійшлося без постраждалих. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у місті Київ.

Відомо, що близько 04:25 в районі озера Берізка, яке розташовується на Венеціанському острові і є частиною Гідропарку, почалася пожежа. Прибувши на виклик, рятувальники встановили, що вогонь охопив дерев’яні конструкції і почав стрімко поширюватися.

Загальна площа займання склала понад 10 квадратних метрів.

Фото з місця події

Озеро Берізка

Фото з місця події

Масштабну пожежу вдалося локалізувати, а потім ліквідувати. На це у рятувальників пішла понад година часу. На щастя, ніхто не постраждав.

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Для довідки: Гідропарк — це величезна водно-розважальна площа, яка займає 365 гектарів і знаходиться практично в центрі Києва. Гідропарк займає 2 острови — Долобецький та Венеціанський.

Острови між собою пов’язані Венеціанським мостом завдовжки 144 метри, з правим берегом Дніпра – мостом Метро, з лівим берегом – Русанівським метромостом. У парку знаходиться станція метро "Гідропарк".

Гідропарк

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Київщині з багатоповерхівки, що горить , евакуювали десятки людей. У ході ліквідації спалаху пожежникам довелося евакуювати 30 людей, які були виведені на свіже повітря.

За цим фактом компетентними органами буде проведено розслідування.