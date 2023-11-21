На Київщині з палаючої багатоповерхівки евакуювали десятки людей (відео)

На щастя, обійшлося без постраждалих

У вівторок, 21 листопада, у місті Вишгород, що на Київщині, на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку спалахнула пожежа. Рятувальникам, які прибули на виклик, довелося евакуювати 30 місцевих жителів.

Пожежу вдалося оперативно ліквідувати – на це рятувальникам знадобилося трохи більше ніж півгодини. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Київщини.

Відомо, що пожежа розпочалася на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку розташованого у Вишгороді по вулиці Набережній. Бійці ДСНС, які прибули на виклик, евакуювали місцевих жителів і приступили до ліквідації займання.

Фото з місця події

Пожежа сталася у Вишгороді

Як виявилося, причиною пожежі стала лампадка, що горіла в кімнаті та була залишена без нагляду. На щастя, ніхто не постраждав. У ході ліквідації спалаху пожежникам довелося евакуювати 30 людей, які були виведені на свіже повітря.

За цим фактом компетентними органами буде проведено розслідування.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що ДСНС пояснила правила безпеки у опалювальний сезон. Запорукою успішного проходження опалювального сезону 2023-2024 років. є дотримання правил безпеки під час експлуатації свічок, електрогенераторів, газових пальників і т.д.

Фахівці нагадали, що у 2022 році в Україні сталося 4429 пожеж внаслідок порушень встановлення та експлуатації пічного та газового обладнання.