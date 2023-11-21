На Киевщине из горящей многоэтажки эвакуировали десятки людей (видео)

К счастью, обошлось без пострадавших

Во вторник, 21 ноября, в городе Вышгород, что в Киевской области, на пятом этаже девятиэтажного жилого дома вспыхнул пожар. Прибывшим на вызов спасателям пришлось эвакуировать 30 местных жителей.

Пожар удалось оперативно ликвидировать — на это спасателям понадобилось полчаса. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины.

Известно, что возгорание началось на пятом этаже девятиэтажного жилого дома расположенного в Вышгороде по улице Набережной. Прибывшие на вызов бойцы ГСЧС эвакуировали местных жителей и приступили к ликвидации возгорания.

Фото с места происшествия

Пожар произошел в Вышгороде

Как оказалось, причиной пожара стала лампадка, которая горела в комнате и была оставлена без присмотра.

К счастью, никто не пострадал. В ходе ликвидации возгорания пожарным пришлось эвакуировать 30 человек, которые были выведены на свежий воздух.

По данному факту компетентными органами будет проведено расследование.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что ГСЧС объяснила правила безопасности в отопительный сезон. Залогом успешного прохождения отопительного сезона 2023-2024 гг. является соблюдение правил безопасности при эксплуатации свечей, электрогенераторов, газовых горелок и т.д.

Специалисты напомнили, что в 2022 году в Украине произошло 4429 пожаров в результате нарушений установки и эксплуатации печного и газового оборудования.