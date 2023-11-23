В Киеве в популярном парке отдыха вспыхнул масштабный пожар (фото,видео)

Ликвидацией масштабного пожара занимались бойцы ГСЧС

Ранним утром в четверг, 23 ноября, на острове Веницианском, который территориально относится к Гидропарку, вспыхнул масштабный пожар. На месте происшествия работало большое количество спасателей, которые оперативно ликивидировали возгорание.

К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в городе Киев.

Известно, что около 04:25 в районе озера Березка, которое располагается на Венецианском острове и относится к Гидропарку, начался пожар. Прибыв на вызов спасатели установили, что огонь охватил деревянные конструкции и начал стремительно распространяться.

Общая площадь возгорания составила более 10 метров квадратных.

Фото с места происшествия

Озеро Березка

Фото с места происшествия

Масштабный пожар удалось локализовать и затем ликвидировать. На это у спасателей ушло более часа. К счастью, никто не пострадал.

Причины и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

Для справки: Гидропарк — это огромная водно-развлекательная площадь, которая занимает 365 гектар и находится практически в центре Киева. Гидропарк занимает 2 острова — Долобецкий и Венецианский. Острова между собой связаны Венецианским мостом длиной 144 метра, с правым берегом Днепра — мостом Метро, с левым берегом — Русановским метромостом. В парке находится станция метро "Гидропарк".

Гидропарк

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на Киевщине из горящей многоэтажки эвакуировали десятки людей. В ходе ликвидации возгорания пожарным пришлось эвакуировать 30 человек, которые были выведены на свежий воздух.

По данному факту компетентными органами будет проведено расследование.