Даже не успели проснуться: в Алма-Ате при пожаре в хостеле погибли 13 человек (фото)

В мини-гостинице проживали иностранные студенты

В Алма-Ате в результате пожара в хостеле погибло 13 человек. Еще несколько пострадавших доставлены в местные больницы.

Как пишет Tengrinews со ссылкой на городской департамент по чрезвычайным ситуациям, возгорание случилось ранним утром 30 ноября. В числе погибших есть два гражданина россии.

В момент пожара большая часть проживающих в хостеле еще спали. По предварительным данным, все 13 погибших отравились угарным газом. При этом источник не исключает, что число жертв может быть большим.

Пожар произошел в мини-гостинице, которая располагается в подвальном помещении трехэтажного здания. В общей сложности в момент возгорания в здании находились 72 человека, большинство самостоятельно выбрались на улицу. По данным местных СМИ, в основном в хостеле проживали иностранные студенты. В числе погибших также двое граждан Узбекистана, еще девять — казахи.

Так хостел выглядел до пожара

Предварительно, с огнем смогли справиться примерно за час. Общая площадь возгорания не превысила 30 квадратных метров.

О причинах пожара пока ничего неизвестно. На месте работают сотрудники полиции и спасатели.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно мощный пожар вспыхнул в одном из парков Киева.