В москве мощный пожар: уже есть пострадавшие (видео)

С огнём борются более 100 спасателей

В россии второй день подряд происходят масштабные пожары на рынках. Вечером 30 ноября пылал "Темерник" в Ростове-на-Дону, а 1 декабря пожар вспыхнул на рынке "Садовод" в Москве, известно минимум о двух пострадавших.

Изначально росСМИ писали, что пламя охватило около 20 палаток, но вскоре огонь распространился, охватив как минимум 200 квадратных метров. На месте работают экстренные службы, эвакуировали 350 человек. Пожару присвоен второй ранг, пожарные запросили дополнительные силы.

По предварительной информации, пожар начался в 86 павильоне на 20-й линии. Есть угроза перехода огня на верхние этажи в складскую часть.

Уже известно о двоих пострадавших в ходе пожара. Один из них — продавец, который пытался спасти свой товар и надышался дымом. Его госпитализировали.

Отмечается, что пожар на "Садоводе" усиливается и уже захватывает верхние этажи. Людей эвакуировали. Горят несколько торговых павильонов с одеждой и огонь быстро распространяется. Рынок объят дымом, который густым столбом поднимается в небо.

РосСМИ пишут, что продавцы крайне неохотно покидают загоревшийся рынок, несмотря на распоряжение покинуть территорию. Они стараются спасти товар.

На рынке горят товары в смежных трехуровневых контейнерах. С огнём борются более 100 специалистов, 45 единиц техники, в том числе подъёмные механизмы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь с 23 на 24 ноября на подстанцию Чагино, которая находится в пригороде москвы – Люблино, произошел пожар. Площадь огня составила 200 квадратов.