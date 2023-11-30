В Ростове масштабный пожар со взрывами: кадры апокалиптические

Возгорание не могут ликвидировть больше двух часов

В российском Ростове-на-Дону масштабный пожар на рынке "Темерник". Огромный столб огня и черного дыма виден в разных районах города. На рынок направили ОМОН, чтобы оцепить склады.

Фото и видео с места происшествия делятся в сети. Местные утверждают, что в эпицентре пожара что-то трещит и взрывается.

Возгорание на рынке произошло еще сегодня днем, но его быстро удалось ликвидировать. Вечером около 20:00 случилось повторное возгорание, но уже намного серьезнее. Огонь охватил 1500 квадратных метров, его тушат 113 человек и 33 единицы техники МЧС. По данным ГУМЧС, на рынке в Ростове-на-Дону горят вещевые павильоны.

По словам директора рынка "Темерник" Шамиля Карабашева, возгорание началось точно не из-за короткого замыкания и недавно он якобы лично проверял всё оборудование. Прокуратура заявила, что начнет проверку соблюдения требований пожарной безопасности, чтобы установить причины возгорания.

Информации о пострадавших или погибших сейчас нет. Предприниматели пытаются спасти свой товар, но их не пускают в павильоны. На место пожара приехали ОМОН и сотрудники полиции, рынок оцепили, туда никого не пускают. Наряды ДПС обеспечивают проезд спецтехники.

Очевидцы сообщают, что рядом с рынком беда с водой, спасатели бегут, открывают люки, не находят тем можно потушить пожар. Все силы брошены на то, чтобы ликвидировать возгорание. Из-за пожара и огромного количества спецтехники на месте возникли пробки на дорогах. Также прекращена подача электричества на территорию рынка и ближайшие многоэтажные дома.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии загорелся военный госпиталь, который расположен неподалеку от границы с Украиной.