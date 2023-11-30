У Ростові масштабна пожежа з вибухами: апокаліптичні кадри

Займання не можуть ліквідувати більше двох годин

У російському Ростові-на-Дону масштабна пожежа на ринку "Темірник". Величезний стовп вогню та чорного диму видно у різних районах міста. На ринок направили ОМОН, щоб оточити склади.

Фото та відео з місця події діляться у мережі. Місцеві стверджують, що в епіцентрі пожежі щось тріщить і вибухає.

Займання на ринку сталося ще сьогодні вдень, але його швидко вдалося ліквідувати. Увечері близько 20:00 трапилося повторне загоряння, але вже набагато серйозніше. Вогонь охопив 1500 квадратних метрів, його гасять 113 осіб та 33 одиниці техніки МНС. За даними ГУМНС, на ринку у Ростові-на-Дону горять речові павільйони.

За словами директора ринку "Темерник" Шаміля Карабашева, спалах почався точно не через коротке замикання і нещодавно він нібито особисто перевіряв усе обладнання. Прокуратура заявила, що розпочне перевірку дотримання вимог пожежної безпеки, щоб встановити причини займання.

Інформації про постраждалих чи загиблих наразі немає. Підприємці намагаються врятувати свій товар, але їх не пускають до павільйонів. На місце пожежі приїхали ОМОН та співробітники поліції, ринок оточили, туди нікого не пускають. Наряди ДПС забезпечують проїзд спецтехніки.

Очевидці повідомляють, що поруч із ринком біда з водою, рятувальники біжать, відчиняють люки, не знаходять те, чим можна загасити пожежу. Всі сили кинуті на те, щоби ліквідувати спалах. Через пожежу та величезну кількість спецтехніки на місці виникли пробки на дорогах. Також припинено подачу електрики на територію ринку та найближчі багатоповерхові будинки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії спалахнув військовий госпіталь, який розташований неподалік кордону з Україною.