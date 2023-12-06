В окупованому Донецьку після вибухів потужна пожежа та дим: вражаюче відео

Небо вкрило чорним димом

У тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Мережею ширяться вражаючі відео, як густий дим здіймається у повітря.

Зазначають, що приліт був у Будьонівський район окупованого міста. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Деякі місцеві джерела пишуть, що горять резервуари з паливно-мастильними матеріалами — нафтосховища. Проте достеменної інформації наразі немає, хоча за масштабами задимлення можна зробити висновок, що влучили у чималу ціль.

Варто зауважити, що у Будьонівському районі також знаходяться логістичні вузли залізничного сполучення окупантів, а також ремонтно-механічний завод.

Задимлення видно з різних частин міста. Попередньо відомо, що вибухи у Донецьку пролунали після 15:00. Їх чуло чутно у Будьонівському та Ленінському районах міста.

Усього через більш як годину після прильоту небо у Донецьку майже повністю затягнуло димом.

Водночас користувачі мережі коментують такі новини з гумором, зазначаючи, що окупанти обирають Папу Римського та гучно святкують день ЗСУ.

Раніше "Телеграф" писав, що уцентрі тимчасово окупованого Луганська біля стадіону "Авангард" вибухнув автомобіль. Усередині був так званий "депутат народної ради лнр" Олег Попов.