Потужний вибух пролунав у російському Таганрозі, над містом дим: деталі та відео

Мешканці налякані

У російському місті Таганрог Ростовської області вранці у вівторок, 5 грудня, пролунав вибух. Він був настільки потужним, що у будинках на Гоголівському проспекті у середмісті посипалися шибки.

Про вибух повідомляє Telegram-канал ASTRA та російські пабліки. Його чули по всьому місту, над епіцентром здійнявся дим.

"О 10.27 (час мск, — ред) над Таганрогом, ймовірно, спрацювала ППО. Гучний звук почули у всіх частинах міста. Раніше повідомляли, що системи ППО збили 4 безпілотники літакового типу над Азовським морем близько 6 ранку. Інцидент був зафіксований міноборони рф", — пишуть росіяни.

Місцеві жителі повідомляють, що після вибуху спрацювали сигналізації машинами. Звук був дуже сильним, у багатьох затремтіли вікна.

Вибух у Таганрозі підтвердив і радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він іронізує, що Таганрог вітає салютом українських волонтерів, чий день відзначається якраз 5 грудня.

"Таганрог вітає салютом День волонтера. У всіх сенсах, поганих для росіян", — пише він.

Як повідомляв "Телеграф", 7 листопада в Таганрозі також пролунав вибух. Тоді він стався неподалік аеропорту, де росіяни тримають військові літаки.