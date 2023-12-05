"Дві ночі побиття я придумав": Дубінський у СІЗО скаржиться, що побої намагаються зам’яти

Нардеп упевнений, що судове засідання за його участю 7 грудня перенесуть через синці на його обличчі

Народний депутат Олександр Дубінський, який заявив, що його нібито побили у СІЗО, обурюється, що інцидент ігнорують і намагаються "зам’яти". У слідчому ізоляторі нардеп перебуває за підозрою у державній зраді.

"Мої адвокати приносять новини, з яких видно, що поліція Києва та адміністрація Лук’янівського СІЗО намагаються уявити ситуацію так, ніби нічого зі мною і не було. А дві ночі побиття я вигадав просто так, від нема чого робити. Тоді чому мене досі не конвоювали для проведення судово-медичної експертизи? Саме експертизи? Як пояснити рапорт слідчо-оперативної групи ГУ НПУ Шевченківського району, де прямо вказано на те, що в мене синці та забиття на обличчі та тілі?", — публікують адвокати заяву Дубинського в його Telegram-каналі.

Він додає питання, як пояснити самі синці на його тілі, які нібито зафіксували поліцейські, що, за словами Дубінського, відображено у рапорті та у напрямку на суд-мед експертизу. І поліція має ці фотографії, стверджує він.

"7 грудня у мене призначене засідання суду в Апеляційному суді з мого тримання під вартою. Впевнений, що суд перенесуть. Тому, що все, що заперечує адміністрація СІЗО — у Дубінського на обличчі", — заявив нардеп.

Нагадаємо, у правоохоронних органах спростували заяву Дубінського, що він нібито був побитий у СІЗО. Там кажуть, що не знайшли на його тілі жодних ушкоджень.

Зараз нардеп є фігурантом трьох справ — перша справа Дубінського стосується його виїзду за кордон під приводом батька на лікування. Під час поїздки подруга "спалила" його спільний з нею відпочинок у Барселоні. Друга справа проти Дубінського – про організацію схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

13 листопада йому було вручено ще одну підозру, вже у справі про державну зраду. За матеріалами слідства він мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, сформованої головним управлінням генштабу збройних сил росії.

Як повідомляв "Телеграф", Печерський суд Києва наклав арешт на майно Дубінського. Крім того, під арешт потрапило майно його матері та колишньої дружини. Зокрема, йдеться про 15 автомобілів, 22 квартири та 8 ділянок.