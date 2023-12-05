"Две ночи избиений я придумал": Дубинский в СИЗО жалуется, что побои пытаются замять

Нардеп уверен, что судебное заседание с его участием 7 декабря перенесут из-за синяков на его лице

Народный депутат Александр Дубинский, который заявил, что его якобы избили в СИЗО, возмущается, что инцидент игнорируют и пытаются "замять". В следственном изоляторе нардеп находится по подозрению в государственной измене.

"Мои адвокаты приносят новости, из которых видно, что полиция Киева и администрация Лукьяновского СИЗО пытаются представить ситуацию так, как будто ничего со мной и не было. А две ночи избиений я придумал просто так, от нечего делать. Тогда почему меня до сих пор не конвоировали для проведения судебно-медицинской экспертизы? Именно экспертизы? Как объяснить рапорт следственно-оперативной группы ГУ НПУ Шевченковского района, где прямо указано на то, что у меня синяки и ушибы на лице и теле?", — публикуют адвокаты заявление Дубинского в его Telegram-канале.

Он добавляет вопрос, как объяснить сами синяки на его теле, которые якобы зафиксировали полицейские, что, по словам Дубинского, отображено в рапорте и в направлении на суд-мед экспертизу. И у полиции есть эти фотографии, утверждает он.

"7 декабря у меня назначено заседание суда в Апелляционном суде по моему содержанию под стражей. Уверен, что суд перенесут. Потому, что все, что отрицает администрация СИЗО — у Дубинского на лице", — заявил нардеп.

Напомним, в правоохранительных органах опровергли заявление Дубинского, что он якобы был избит в СИЗО. Там говорят, что не нашли на его теле никаких повреждений.

Сейчас нардеп является фигурантом трех дел — первое дело Дубинского касается его выезда за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Во время поездки подруга "спалила" его общий с ней отдых в Барселоне. Второе дело против Дубинского – об организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу.

13 ноября ему было вручено еще одно подозрение, уже по делу о государственной измене. По материалам следствия, он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил россии.

Как сообщал "Телеграф", Печерский суд Киева наложил арест на имущество Дубинского. Кроме того, под арест попало имущество его матери и бывшей жены. В частности, речь идет о 15 автомобилях, 22 квартирах и 8 участках.