Избиение Дубинского в СИЗО: полиция осмотрела депутата и сделала важное заявление

В правоохранительных органах опровергли заявление нардепа Дубинского о том, что он якобы был избит в СИЗО. Там говорят, что не нашли на его теле никаких повреждений.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. Там проинформировали, что к ним пришло уведомление от адвоката Дубинского, который заявил, что его подзащитный якобы подвергается избиениям на протяжении двух суток.

"Следственно-оперативная группа полиции Киева прибыла в пенитенциарное учреждение для выяснения обстоятельств происшествия. По результатам проверки судебно-медицинского исследования информация, изложенная в сообщении, не подтвердилась", — Говорится в сообщении.

Новость дополняется…