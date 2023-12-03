Побиття Дубінського у СІЗО: поліція оглянула депутата та зробила важливу заяву

У правоохоронних органах спростували заяву нардепа Дубінського про те, що його нібито побили в СІЗО. Там кажуть, що не знайшли на його тілі жодних ушкоджень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва. Там проінформували, що до них надійшло повідомлення від адвоката Дубінського, який заявив, що його підзахисний нібито зазнає побиття протягом двох діб.

"Слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до пенітенціарної установи для зʼясування обставин події. За результатами перевірки, судово-медичного дослідження інформація, викладена у повідомленні, не підтвердилась", — йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється…