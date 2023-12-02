"Множинні гематоми та підозра на перелом": Дубінський заявив про побиття в СІЗО

За словами нардепа, його побили минулої ночі

Народний депутат Олександр Дубінський, який перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді, заявив, що там йому завдали тілесних ушкоджень. Зі слів Дубінського, його побили невідомі.

"Була викликана швидка допомога, яка констатувала множинні гематоми, а також підозру на перелом ребра. Наразі Олександр Дубінський з адвокатами очікує на приїзд працівників поліції для складання акту про тілесні ушкодження", — повідомили адвокати Дубинського в його Telegram-каналі.

Вони додали, що Дубінський вимагає приїзду начальника Київського слідчого ізолятора. Також він чекає на негайну реакцію міністра юстиції Дениса Малюськи, генерального прокурора Андрія Костіна, голови національної поліції Ігоря Клименка.

"Існує реальна небезпека здоров’ю та загроза життю народного депутата України. Очевидно, що хтось прямо зацікавлений у фізичному усуненні Дубінського в умовах Київського СІЗО. Адвокати вимагають ухвалення негайного рішення про переведення Дубінського до слідчого ізолятора СБУ для того, щоб забезпечити збереження його життя", — додали адвокати.

Водночас "Политика Страны" заявила, що у розпорядженні видання опинилася записка Дубінського про побиття у СІЗО, яку він передав адвокатам.

"Вчора, годині о 21, мене перекинули в іншу камеру. Там мене з години до 3 ночі п**дили, за відчуттями, зламали ребро. Там міцна гематома, я дивився. Після я до ранку сидів на стільці, у передпокої, години до 11. Потім мене забрали назад, тільки камера вже інша», — йдеться у ній.

Записка, яка, за повідомленням, була написана Дубинським

Нагадаємо, зараз він є фігурантом трьох справ — перша справа Дубінського стосується його виїзду за кордон під приводом супроводу батька на лікування. Під час поїздки подруга нардепа "спалила" його спільний з нею відпочинок у Барселоні. Друга справа проти нардепа – про організацію схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

13 листопада йому було вручено ще одну підозру, вже у справі про державну зраду. За матеріалами слідства він мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, сформованої головним управлінням генштабу збройних сил росії.

Як повідомляв "Телеграф", Печерський суд Києва наклав арешт на майно Дубінського. Крім того, під арешт потрапило майно його матері та колишньої дружини. Зокрема, йдеться про 15 автомобілів, 22 квартири та 8 дільниць.