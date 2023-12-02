Вибив "страйк": у росії військовий на авто збив десяток строковиків (відео)
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У мережі звинуватили у ДТП потерпілих строковиків
У росії на Камчатці військовослужбовець збив групу своїх товаришів по службі. Ті йшли на сніданок у той момент, коли чоловік улетів у них на швидкості.
Відео опублікували у Telegram-каналі Baza. Відомо, що постраждали 11 людей.
Аварія сталася на трасі "Петропавловськ-Камчатський — Мільково" рано вранці 2 грудня. Група строковиків переходила дорогу, щоб поснідати. У цей момент у них урізався 27-річний лейтенант Ігор Н., який не впорався з керуванням автомобіля. Чи був водій п’яний, поки що невідомо.
На кадрах видно, що на одному зі строковиків був одягнений жилет, що відбиває світло, тому що на вулиці було ще темно, але водій з якихось причин не почав скидати швидкість і гальмувати. За деякими даними, він їхав зі швидкістю 80 км/год, хоча неподалік була розташована військова частина та інші поселення. Після того, як військовий врізався в натовп, він почав кричати з авто, щоб ті викликали поліцію.
Постраждали всього шестеро людей, троє з них направлені до лікарні, один з яких у тяжкому стані. Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці аварії. Матеріали з ДТП передано до військово-слідчого відділу Слідчого комітету.
Капітан ЗСУ та український політолог Тарас Березовець пожартував, що окупант грав у "кегельбан" і вибив страйк. У коментарях під відео дехто заявив, що винен не водій, а пішоходи. Мовляв, "нічого їм було тинятися дорогою" у темний час доби.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російські морпіхи вибухнули під час обіду. У багаття, на якому готували їжу, впав снаряд.