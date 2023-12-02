Вибив "страйк": у росії військовий на авто збив десяток строковиків (відео)

У мережі звинуватили у ДТП потерпілих строковиків

У росії на Камчатці військовослужбовець збив групу своїх товаришів по службі. Ті йшли на сніданок у той момент, коли чоловік улетів у них на швидкості.

Відео опублікували у Telegram-каналі Baza. Відомо, що постраждали 11 людей.

Аварія сталася на трасі "Петропавловськ-Камчатський — Мільково" рано вранці 2 грудня. Група строковиків переходила дорогу, щоб поснідати. У цей момент у них урізався 27-річний лейтенант Ігор Н., який не впорався з керуванням автомобіля. Чи був водій п’яний, поки що невідомо.

Читайте також:

На кадрах видно, що на одному зі строковиків був одягнений жилет, що відбиває світло, тому що на вулиці було ще темно, але водій з якихось причин не почав скидати швидкість і гальмувати. За деякими даними, він їхав зі швидкістю 80 км/год, хоча неподалік була розташована військова частина та інші поселення. Після того, як військовий врізався в натовп, він почав кричати з авто, щоб ті викликали поліцію.

Постраждали всього шестеро людей, троє з них направлені до лікарні, один з яких у тяжкому стані. Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці аварії. Матеріали з ДТП передано до військово-слідчого відділу Слідчого комітету.

Капітан ЗСУ та український політолог Тарас Березовець пожартував, що окупант грав у "кегельбан" і вибив страйк. У коментарях під відео дехто заявив, що винен не водій, а пішоходи. Мовляв, "нічого їм було тинятися дорогою" у темний час доби.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російські морпіхи вибухнули під час обіду. У багаття, на якому готували їжу, впав снаряд.