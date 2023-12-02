Выбил "страйк": в россии военный на авто сбил десяток срочников (видео)

В сети обвинили в ДТП пострадавших срочников

В россии на Камчатке военнослужащий сбил группу своих же сослуживцев. Те шли на завтрак в тот момент, когда мужчина влетел в них на скорости.

Видео опубликовали в Telegram-канале Baza. Известно, что пострадали 11 человек.

Авария произошла на трассе "Петропавловск-Камчатский — Мильково" рано утром 2 декабря. Группа срочников переходила дорогу, чтобы позавтракать. В этот момент в них врезался 27-летний лейтенант Игорь Н., который не справился с управлением автомобиля. Был ли водитель пьян, пока что неизвестно.

На кадрах видно, что на одном из срочников был надет светоотражающий жилет, так как на улице было еще темно, но водитель по каким-то причинам не начал сбрасывать скорость и тормозить. По некоторым данным, он ехал со скоростью 80 км/ч, хотя неподалеку была расположена воинская часть и другие поселения. После того как военный врезался в толпу он стал кричать из авто, чтобы те вызывали полицию.

Пострадали всего шесть человек, трое из них направлены в больницу, один из которых в тяжелом состоянии. Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте аварии. Материалы по ДТП переданы в военно-следственный отдел Следственного комитета.

Капитан ВСУ и украинский политолог Тарас Березовец пошутил, что оккупант играл в "кегельбан" и выбил страйк. В комментариях под видео некоторые заявили, что виноват не водитель, а пешеходы. Мол, "нечего им было шастать по дороге" в темное время суток.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российские морпехи взорвались во время обеда. В костер, на котором те готовили еду, упал снаряд.