"Множественные гематомы и подозрение на перелом": Дубинский заявил об избиении в СИЗО

По словам нардепа, его побили прошлой ночью

Народный депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене, заявил, что там ему нанесли телесные повреждения. По словам Дубинского, его избили неизвестные.

"Была вызвана скорая помощь, которая констатировала множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра. Сейчас Александр Дубинский с адвокатами ожидает приезд работников полиции для составления акта о телесных повреждениях", — сообщили адвокаты Дубинского в его Telegram-канале.

Они добавили, что Дубинский требует приезда начальника Киевского следственного изолятора. Также он ждет немедленной реакции министра юстиции Дениса Малюськи, генерального прокурора Андрея Костина, главы национальной полиции Игоря Клименко.

"Существует реальная опасность здоровью и угроза жизни народного депутата Украины. Очевидно, что кто-то прямо заинтересован в физическом устранении Дубинского в условиях Киевского СИЗО. Адвокаты требуют принятия немедленного решения о переводе Дубинского в следственный изолятор СБУ для того, чтобы обеспечить сохранность его жизни", — добавили адвокаты.

Вместе с тем, "Политика Страны" заявила, что в распоряжении издания оказалась записка Дубинского об избиении в СИЗО, которую он передал адвокатам.

"Вчера, часов в 21, меня перекинули в другую камеру. Там меня с часу до 3 ночи п**дили, по ощущениям, сломали ребро. Там крепкая гематома, я смотрел. После я до утра сидел на стуле, в прихожей, часов до 11. Затем меня забрали обратно, только камера уже другая", — сказано в ней.

Записка, которая по сообщению, была написана Дубинским

Напомним, сейчас он является фигурантом трех дел — первое дело Дубинского касается его выезда за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Во время поездки подруга нардепа "спалила" его общий с ней отдых в Барселоне. Второе дело против нардепа – об организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу.

13 ноября ему было вручено еще одно подозрение, уже по делу о государственной измене. По материалам следствия, он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил россии.

Как сообщал "Телеграф", Печерский суд Киева наложил арест на имущество Дубинского. Кроме того, под арест попало имущество его матери и бывшей жены. В частности, речь идет о 15 автомобилях, 22 квартирах и 8 участках.