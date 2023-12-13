"А Бацька предупреждал": в Беларуси пылает электроподстанция, местные винят поляков

В сети заявляют о провокациязх поляков

В белорусском Витебске горит электроподстанция, в некоторых районах города пропал свет и вода. Перед этим некоторые жители видели вспышку.

Об этом сообщают местные паблики. Пожар возник в районе деревне Лятохи.

На месте пожара работают спасатели. В Министерстве чрезвычайных дел РБ сообщили, что произошло короткое замыкание и никак не прокомментировали информацию о взрыве и вспышке. По данным "Витебскводоканала", вода отсутствует из-за того, что перестало работать насосное оборудование, но подачу воды восстанавливают. Вместе с тем жителей Витебска предупредили, что возможны перебои с водой.

"В ходе разведки на земле обнаружен отгоревший электрический провод. Предварительно обгорел провод высоковольтной линии электропередачи в 110 кВ", — сказано в сообщении.

Однако некоторые жители утверждают, что перед пожаром была видна вспышка, как будто бы от взрыва.

Белорусские паблики связывают пожар с якобы "терактами". Ранее глава ГКБ Иван Тертель заявил, что семь групп из Польши "готовятся к захвату объектов и терактам в стране".

В комментариях белорусы действительно верят в то, что на страну могла напасть Польша. Другие же говорят, что это карма за то, что Беларусь пропустила россиян в Украину.

Витебск расположен на границе с Россией примерно в 500 км от границы с Украиной.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во временно оккупированном Донецке произошел масштабный пожар. Накануне в городе прогремел взрыв.