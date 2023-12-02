россия продолжает пылать: мощный пожар охватил еще один рынок (фото, видео)

Информации о пострадавших пока нет

В россии произошел очередной крупный пожар. В субботу, 2 декабря, в городе Набережные Челны загорелась кровля здания авторынка "Гараж-500".

Об этом сообщает российское министерство по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что площадь пожара составляет 6800 квадратных метров.

По данным ведомства, всего к ликвидации пожара привлечено более 130 специалистов и 40 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Набережные Челны на карте

Напомним, за последние дни в россии произошло несколько масштабных пожаров на рынках. Так, 30 ноября в российском Ростове-на-Дону произошел пожар на рынке "Темерник".

А 1 декабря пожар вспыхнул на рынке "Садовод" в москве. Изначально росСМИ писали, что пламя охватило около 20 палаток, но вскоре огонь распространился, охватив как минимум 200 квадратных метров.