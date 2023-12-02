росія продовжує палати: потужну пожежу охопив ще один ринок (фото, відео)

Інформації про постраждалих поки що немає

У росії сталася чергова велика пожежа. У суботу, 2 грудня, у місті Набережні Челни спалахнула покрівля будівлі авторинку "Гараж-500".

Про це повідомляє російське міністерство з надзвичайних ситуацій. Зазначається, що площа пожежі становить 6800 квадратних метрів.

За даними відомства, всього до ліквідації пожежі залучено понад 130 фахівців та 40 одиниць техніки. Інформація про постраждалих не надходила.

Набережні Челни на карті

Нагадаємо, за останні дні у росії сталося кілька масштабних пожеж на ринках. Так, 30 листопада в російському Ростові-на-Дону сталася пожежа на ринку "Темерник".

А 1 грудня пожежа спалахнула на ринку "Садівник" у москві. Спочатку росЗМІ писали, що полум’я охопило близько 20 наметів, але невдовзі вогонь поширився, охопивши щонайменше 200 квадратних метрів.