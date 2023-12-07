У Москві нова велика пожежа, горить завод: відео та подробиці

У повітря підіймається їдкий дим

У Москві на Електрозаводі, який виробляє електротехнічне обладнання для всіх галузей, спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники вже присвоїли їй перший рівень небезпеки.

Попередньо відомо, що на території заводу на вулиці Електрозаводська горить один з цехів. Про це пишуть росЗМІ, публікуючи відео пожежі.

Очевидці помітили величезний стовп чорного диму на території заводу та повідомляють про неприємний запах, який поширюється через пожежу. Вогонь локалізували на площі 50 кв м. Відкрите горіння ліквідовано.

Користувачі мережі пишуть, що займання відбулося на першому поверсі лакофарбового цеху. Проте деякі зміни повідомляють, що пожежа охопила цех із виробництва залізобетонних виробів та металоконструкцій. Відомо, що підприємство виробляє трансформаторне та реакторне обладнання.

Попередньо зазначається, що постраждалих немає, адже на момент пожежі людей у приміщенні не було. Про ймовірні причини виникнення вогню також не повідомляється.

Раніше "Телеграф" писав, що у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Мережею ширяться вражаючі відео, як густий дим здіймається у повітря.