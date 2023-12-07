В Москве новый большой пожар, горит завод: видео и подробности

В воздух подымается едкий дым

В Москве на Электрозаводе, который производит электротехническое оборудование для всех сфер, вспыхнул масштабный пожар. Спасатели уже присвоили ему первый уровень опасности.

Предварительно известно, что на территории завода по улице Электрозаводская горит один из цехов. Об этом пишут росСМИ, публикуя видео пожара.

Очевидцы заметили огромный столб черного дыма на территории завода и сообщают о неприятном запахе, распространяющемся из-за пожара. Огонь локализировали до площади 50 кв м. Открытое горение ликвидировано.

Пользователи сети пишут, что возгорание произошло на первом этаже лакокрасочного цеха. В то же время, некоторые источники сообщают, что огонь охватил цех по производству железобетонных изделий и металлоконструкций. Известно, что предприятие производит трансформаторное и реакторное оборудование.

Предварительно сообщается, что пострадавших нет, ведь в помещениях людей не было. О возможных причинах возникновения огня также не сообщается.

Ранее "Телеграф" писал, что во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. По сети распространяются впечатляющие видео, как густой дым поднимается в воздух.