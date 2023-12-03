У Москві палає черговий завод: де покурили на цей раз (відео)

Чому спалахнула одна з будівель заводу – поки що невідомо

У Москві на Московському заводі спеціалізованих автомобілів палає потужна пожежа. Вона почалася близько 23 годин вечора за московським часом, причина спалаху невідома.

Про це пише низка російських каналів у Telegram. Також канали публікують відео пожежі, яка вже охопила одну будівлю та швидко збільшується.

Відомо, що пожежа сталася у різнорівневому поверховому адміністративно-виробничому будинку. Причина, через яку вона зайнялася, поки що невідома. Наразі пожежники гасять займання та намагаються придушити полум'я. Частково обвалилася будівля даху, попередньо немає постраждалих.

ТОВ Московський завод спеціалізованих автомобілів (ТОВ "МЗСА") – це багатопрофільне підприємство, яке займається розробкою і виробництвом спеціалізованих автомобілів, медичних комплексів, обладнання протипожежної безпеки. Також воно є одним із провідних виробників причіпної техніки в росії. Серед іншого МЗСА працює й над військовими заказами.

Нагадаємо, нещодавно у росії сталася чергова велика пожежа. У суботу, 2 грудня, у місті Набережні Челни спалахнула покрівля будівлі авторинку "Гараж-500".

А 1 грудня пожежа спалахнула на ринку "Садівник" у москві. Спочатку росЗМІ писали, що полум’я охопило близько 20 наметів, але невдовзі вогонь поширився, охопивши щонайменше 200 квадратних метрів.