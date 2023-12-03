В Москве пылает очередной завод: где покурили в этот раз (видео)

Почему вспыхнуло одно из зданий завода – пока неизвестно

В Москве на Московском заводе специализированных автомобилей разгорается мощный пожар. Он начался около 23 часов вечера по московскому времени, причина возгорания неизвестна.

Об этом пишет ряд российских каналов в Telegram. Также каналы публикуют видео пожара, который уже охватил одно здание и быстро увеличивается.

Известно, что пожар произошел в разноуровневом этажном административно-производственном здании. Причина, по которой она занялась, пока неизвестна. Пожарные гасят возгорание и пытаются подавить пламя. Частично обрушилось здание крыши, предварительно нет пострадавших.

ООО Московский завод специализированных автомобилей (ООО "МЗСА") – это многопрофильное предприятие, которое занимается разработкой и производством специализированных автомобилей, медицинских комплексов, оборудования противопожарной безопасности. Также он является одним из ведущих производителей прицепной техники в россии. Среди прочего МЗСА работает и над военными заказами.

Напомним, недавно в россии произошел очередной крупный пожар. В субботу, 2 декабря, в городе Набережные Челны вспыхнула кровля здания авторынка "Гараж-500".

А 1 декабря пожар вспыхнул на рынке "Садовник" в Москве. Первоначально росСМИ писали, что пламя охватило около 20 палаток, но вскоре огонь распространился, охватив не менее 200 квадратных метров.