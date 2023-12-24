Советский и российский журналист и телеведущий Александр Невзоров рассказал, как в РФ ищут новые "символы"

Перед "выборами" лихорадочно ищутся новые символы и смыслы войны. Поскольку война беспричинна и шизофренична — в ход идет откровенная кринжатина.

Определена судьба "того самого" кирпича из Марьинки: он станет новой национальной святыней россии.

Сейчас разрабатывается пафосный мемориал, центром которого станет кирпич. Из бизнеса уже удалось надоить 180 млн. рублей, чтобы создать подобие мавзолея, в центре которого, подсвеченный и обвитый колорадскими лентами будет возлежать кирпич-герой.

Напомню, что "кирпич из Марьинки" это шлакоблок из стены жилого украинского дома, который путинские орки пришли разгромить, разграбить и сжечь, а землю — оккупировать.

Украинскую семью, владевшую домом убили.

Потом ВСУ прикончили оккупанта, который грабил и ломал дом. Перед смертью он успел накарябать на кирпиче несколько иероглифов.

Впрочем, ничего героического в надписи не содержится. Умирающий лишь просит позаботиться о его маме. Никаких деклараций стойкости, отваги или правоты на кирпиче нет.

Понимал ли путинский окопник всю подлость и преступность своей роли? Сомнительно.

Русская пропаганда, объявившая "кирпич-герой" национальной святыней, тоже не догадывается о том, что этот кирпич — не "гордость", а улика.

Источник: пост Невзорова в Telegram.