Радянський та російський журналіст та телеведучий Олександр Невзоров розповів, як у РФ шукають нові "символи"

Перед "виборами" несамовито шукаються нові символи та смисли війни. Оскільки війна безпричинна і шизофренічна — у хід іде відверта крінжатина.

Визначено долю "тої самої" цеглини з Мар’їнки: вона стане новою національною святинею росії.

Наразі розробляється пафосний меморіал, центром якого стане цеглина. З бізнесу вже вдалося надоїти 180 млн. рублів, щоб створити подобу мавзолею, в центрі якого підсвічена та обвита колорадськими стрічками лежатиме цеглина-герой.

Нагадаю, що "цеглина з Мар’їнки" це шлакоблок зі стіни житлового українського будинку, який путінські орки прийшли розгромити, пограбувати та спалити, а землю — окупувати.

Українську родину, яка володіла будинком, убили.

Потім ЗСУ прикінчили окупанта, який грабував і ламав будинок. Перед смертю він встиг нашкрябати на цеглі кілька ієрогліфів.

Втім, нічого героїчного у написі не міститься. Вмираючий лише просить подбати про його маму. Жодних декларацій стійкості, відваги чи правоти на цеглині немає.

Чи розумів путінський окопник всю підлість і злочинність своєї ролі? Сумнівно.

Російська пропаганда, яка оголосила "цеглину-герой" національною святинею, теж не здогадується про те, що ця цеглина — не "гордість", а доказ.

Джерело: пост Невзорова в Telegram.