Перед "виборами" у Росії несамовито шукаються нові символи та смисли війни. Знайшли цеглину з Мар’їнки - Олександр Невзоров
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Радянський та російський журналіст та телеведучий Олександр Невзоров розповів, як у РФ шукають нові "символи"
Перед "виборами" несамовито шукаються нові символи та смисли війни. Оскільки війна безпричинна і шизофренічна — у хід іде відверта крінжатина.
Визначено долю "тої самої" цеглини з Мар’їнки: вона стане новою національною святинею росії.
Наразі розробляється пафосний меморіал, центром якого стане цеглина. З бізнесу вже вдалося надоїти 180 млн. рублів, щоб створити подобу мавзолею, в центрі якого підсвічена та обвита колорадськими стрічками лежатиме цеглина-герой.
Нагадаю, що "цеглина з Мар’їнки" це шлакоблок зі стіни житлового українського будинку, який путінські орки прийшли розгромити, пограбувати та спалити, а землю — окупувати.
Українську родину, яка володіла будинком, убили.
Потім ЗСУ прикінчили окупанта, який грабував і ламав будинок. Перед смертю він встиг нашкрябати на цеглі кілька ієрогліфів.
Втім, нічого героїчного у написі не міститься. Вмираючий лише просить подбати про його маму. Жодних декларацій стійкості, відваги чи правоти на цеглині немає.
Чи розумів путінський окопник всю підлість і злочинність своєї ролі? Сумнівно.
Російська пропаганда, яка оголосила "цеглину-герой" національною святинею, теж не здогадується про те, що ця цеглина — не "гордість", а доказ.
Джерело: пост Невзорова в Telegram.
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