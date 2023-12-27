Экснардеп Борислав Береза рассказал, о чем пишут русские боты в сети

Такого количества российских ботов в телеграмме, фейсбуке и YouTube как в последнее время я давно не видел. И они используют украинский язык на высоком уровне. Главные тезисы ботов:

1. Все плохо. Украине п**дец.

2. Запад бросил Украину. Надо договариваться с Россией.

3. Пусть за Зеленского и олигархов погибают на войне его друзья и нардепы.

Главные цели:

1. Посеять уныние среди украинцев.

2. Гиперболизировать временные проблемы и убедить некую часть населения, что не надо воевать, а лучше согласиться на условия России.

3. Сорвать не только мобилизацию, но и усилить уклонистские настроения.

Все это обширная информационно-психологическая игра россиян против нас. И очень плохо, что многие этого не понимают. А еще хуже то, что большое количество долб***ов с власти им еще и подыграют ради своих личных меркантильных интересов.

Источник: Telegram-канал Борислава Березы.