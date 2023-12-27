Россия ведет обширную информационно-психологическую игру против нас. И очень плохо, что многие этого не понимают - Борислав Береза
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Экснардеп Борислав Береза рассказал, о чем пишут русские боты в сети
Такого количества российских ботов в телеграмме, фейсбуке и YouTube как в последнее время я давно не видел. И они используют украинский язык на высоком уровне. Главные тезисы ботов:
- 1. Все плохо. Украине п**дец.
- 2. Запад бросил Украину. Надо договариваться с Россией.
- 3. Пусть за Зеленского и олигархов погибают на войне его друзья и нардепы.
Главные цели:
- 1. Посеять уныние среди украинцев.
- 2. Гиперболизировать временные проблемы и убедить некую часть населения, что не надо воевать, а лучше согласиться на условия России.
- 3. Сорвать не только мобилизацию, но и усилить уклонистские настроения.
Все это обширная информационно-психологическая игра россиян против нас. И очень плохо, что многие этого не понимают. А еще хуже то, что большое количество долб***ов с власти им еще и подыграют ради своих личных меркантильных интересов.
Источник: Telegram-канал Борислава Березы.
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