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Россия ведет обширную информационно-психологическую игру против нас. И очень плохо, что многие этого не понимают - Борислав Береза

Автор
Борислав Береза Борислав Береза
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Россия ведет обширную информационно-психологическую игру против нас. И очень плохо, что многие этого не понимают Новость обновлена 27 декабря 2023, 23:16

Экснардеп Борислав Береза рассказал, о чем пишут русские боты в сети

Такого количества российских ботов в телеграмме, фейсбуке и YouTube как в последнее время я давно не видел. И они используют украинский язык на высоком уровне. Главные тезисы ботов:

  • 1. Все плохо. Украине п**дец.
  • 2. Запад бросил Украину. Надо договариваться с Россией.
  • 3. Пусть за Зеленского и олигархов погибают на войне его друзья и нардепы.

Главные цели:

  • 1. Посеять уныние среди украинцев.
  • 2. Гиперболизировать временные проблемы и убедить некую часть населения, что не надо воевать, а лучше согласиться на условия России.
  • 3. Сорвать не только мобилизацию, но и усилить уклонистские настроения.

Все это обширная информационно-психологическая игра россиян против нас. И очень плохо, что многие этого не понимают. А еще хуже то, что большое количество долб***ов с власти им еще и подыграют ради своих личных меркантильных интересов.

Источник: Telegram-канал Борислава Березы.

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