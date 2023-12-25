Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, о чем говорит российская пропаганда в последние дни

Если бы вы читали российскую пропаганду, то увидели, как за последнюю неделю снова сменилась риторика. Нет, речь не об ИПСО – здесь все стандартное.

Речь о яростной злобе от невозможности ответить. Ответить достойно. Сбитые СУшки в засаде. Отравленный пропагандист. "Бавовна" по оккупированным городам.

А в ответ – ничего. "Где удары по центру принятия решений" читаются в каждой строчке.

Им мало бесчеловечности ударов по мирным городам. Мало, потому что недостаточно крови, а наши ПВО – боги нашего покоя. В отличие от россиян.

Им нужна жертва кого-нибудь известного, громкого. Им нужны кадры пожара на Майдане или в районе Верховной Рады. Или тысяч гражданских убить горем – как худший, но вариант.

И имеют ничего. НИ-ЧЕ-ГО!

Именно отсюда сбитые F-16, о которых вы не знаете. Именно отсюда каждую ночь в псевдомониторинговые паблики россиян отчитываются о взрывах, которых не существует. Про попадания, которые не подтвердить даже фотошопом. Тупая злоба невозможности.

Все это вы бы знали, если бы читали российскую пропаганду так много, как мы. Но мы надеемся, что вы этого не делаете и бережете свои нервы и здравый смысл.

Потому мы рассказываем вам все это. Что вы знали бы правду. Чтобы радовались за всех нас – за фронт и тыл. Которые вместе противостоят орде. И противостоим пока достаточно мощно. Вопреки всему.

Источник: пост Андрющенко в Telegram