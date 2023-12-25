Россияне показали "уничтоженные" F-16 в Украине: но есть большой нюанс (фото)

Однако в отличие от аудитории пропагандистов, другие сразу разоблачили этот фейк

Пока Украина ждет первых поставок боевых истребителей F-16, россияне уже во всю "уничтожают" их один за одним на территории нашей страны. По крайней мере такой фейк в РФ в последние дни "скармливают" своим гражданам.

В социальных сетях появлялись посты, в которых российские пропагандисты показывают спутниковые снимки якобы аэродрома в Одессе, где, по их словам видны пораженные F-16. Только проблема в том, что на одном фото — российские истребители, на втором — бельгийский, который не имеет никакого отношения к войне в Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале "Несемось", автором которого является военный Петр Шуклинов.

Так, россияне в пабликах пишут, что "били точно в цель" и якобы уничтожили истребители на аэродроме в Одессе. Они отчитались, что всего пораженных целей было шесть. Однако в отличие от аудитории пропагандистов, другие сразу разоблачили этот фейк. Фото, которые были прикреплены к посту о якобы уничтожении F-16, являются на самом деле фотографиями российских истребителей.

В то же время еще одна фотография, которую россияне выдали на "сгоревший F-16", оказалась фотографией бельгийского истребителя, которая была сделана в 2018 году. Стоит добавить, что пропагандисты настолько заврались, что придумали легенду, якобы это фото им передал "свой человек" в рядах ВСУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что первую партию истребителей F-16 Украине могут передать уже до конца 2023 года. В Настоящее время идет подготовка 19 единиц техники.